شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الـ 8 مسلسل عمر ودياب..محمود الليثى يخفى ألماظ فى بطنه ومطاردته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل عمر ودياب العديد من الأحداث الكوميدية، حيث تضمن العمل التحاق عمر "على ربيع" ودياب "مصطفى خاطر" بوظيفة جديدة عن طريق الفنان سليمان عيد، حيث عملا في بنزينة، وتفاءلا بالعمل فيها لسداد الأقساط المتأخرة عليهما بخصوص التاكسي الذى سبق وتعرضا به لحادث.

ومع فرحتهما بالأموال التى جمعاها بعد أول أسبوع عمل، ظهر المطرب محمود الليثي الذى شارك كضيف شرف للحلقة، بسيارة فارهة دخلت عليهما البنزينة، ورغم فرحتهما الشديدة بأنه قد يعطيهم أموالا كثيرة كـ"بقشيش" تتماشي مع سيارته الفارهة، إلا أن الفرحة لم تتم لتعرضه لمطاردات من قبل مجهولين دخلوا عليهما البنزينة.

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عمرودياب

وتعرض الليثى لإطلاق نار أصابه ونقلاه عمرو ودياب إلى مستشفى ثم أخبرهما بأنه سيكافئهما بمنحهما 10% من الألماظ الذى يخبئه في بطنه، والذى تسبب في كل تلك المطاردات.

وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، خلال الساعات الماضية عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.