شكرا لقرائتكم خبر عن البرنس الحلقة 8.. سلوى عثمان تكتشف وقوف ابنتها وراء مقتل زوجة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنس" المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، حديثا دار بين سلوى عثمان وأحلام الجريتلى أمهات أشقاء "رضوان البرنس"، بعد دخول الشك فى نفس الأخيرة عن تسبب أولادهم في حادث محمد رمضان الذى أسفر عن مقتل زوجته وابنه، الأمر الذى لم تقتنع به سلوى عثمان خوفا من تصديقه.

وحدثت مفاجأة غير متوقعة خلال أحداث الحلقة، بعد أن سمعت سلوى عثمان ابنتها "عبير" التي تجسدها رحاب الجمل، أثناء حديثها في تليفونها المحمول مع شقيقها "فتحى" الذى يجسده أحمد زاهر، وتخبره بأن رضوان لم يمت، ولامته على أنه لم يقم بكتم أنفاس "رضوان البرنس" حتى يتخلصوا منه تماما، وتختم الحلقة بعد استماع والدتها ومواجهتها لها واتهامها بأنها هي وأخواتها من الأب وراء حادث محمد رمضان ومقتل زوجته "لبنى" وابنه.

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.