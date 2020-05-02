شكرا لقرائتكم خبر عن بآية قرآنية وصورة سوداء.. هكذا نعت دينا الشربيني شهداء بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة دينا الشربيني على نعى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة في كمين بئر العبد بسيناء، بحسب ما أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، لتنضم لقائمة الفنانين الذي حرصوا على نعي الشهداء.

ونشرت دينا الشربيني صورة سوداء عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وحرصت على نعى الشهداء بالآية القرآنية: ‏"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"، وأضافت: "رحم الله شهداء الوطن وربط على قلوب اهلهم، بئر العبد".

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وحرص عدد من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، والذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر الغالية، منهم الفنان إمير كرارة ومحمد هنيدى ومحمد إمام وداليا البحيرى وأشرف عبد الباقى، كما نعت أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن فى سيناء.

وعلى سياق آخر تخوض الشربيني السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل "لعبة النسيان"، مع كلاً من أحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوي، على قاسم وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تماما عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها فى صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، وهو مسلسل مقتبس من فورمات إيطالي.