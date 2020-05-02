شكرا لقرائتكم خبر عن "خيانة عهد" الحلقة 8.. ضبط خالد سرحان فى وضع مخل مع موكلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "خيانة عهد" ضبط خالد سرحان فى وضع مخل مع موكلته، حيث ضبطهما زوجها بعدما وكلت خالد سرحان لخلعه.

وقام زوج موكلة خالد سرحان بمصاحبة بلطجية بضربه وإجباره تحت تهديد السلاح على إمضاء إيصالات أمانة بمبلغ 2 مليون جنيه تعويضا عن خيانته مع زوجته وقام البلطجية ممن كانوا بصحبته بضربه ضربا مبرحا، الأمر الذي جعله لا يستطيع الذهاب للدفاع عن تاجر المخدرات "جلال" وأدي غيابه إلى حبسه 15 يوما إضافية.

وشهدت الأحداث قيام أشقاء "جلال" بضرب "علي" تيام قمر نجل خالد سرحان على رأسه وإرسال رسالة معه لوالده بأنه إذا لم يخرج شقيقهما من السجن سيقومون بايذاء اسرته بالكامل.

وشهدت الحلقة أيضا الكشف عن طفلة تدعي جميلة تتبناها حلا شيحة "فرح" بإحدى دور رعاية الأيتام وتذهب لرؤيتها وتشتري لها الهدايا وتعاملها كأنها ابنتها، وذلك في الوقت الذي شهدت حلقة أمس الخميس إجهاضها لنفسها أثناء حملها وهو سر ربما ستكشف عنه الحلقات المقبلة حول اسباب تبنيها جميلى وإخفاءها عن أسرتها.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.