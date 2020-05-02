شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تصلى لشفاء ابنها من إدمان المخدرات فى ثامن حلقات "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 8 من مسلسل "خيانة عهد" تضرع يسرا إلى الله بالصلاة والدعاء لحماية ابنها "خالد أنور"، وشفائه من إدمان المخدرات، واعترفت يسرا في دعائها أنها نادمة على تدخلها في محاولة معرفة الغيب بقراءتها للفنجان، وفي نفس الوقت نجح خالد أنور "هشام" نجل يسرا، في القبض على نزيل بمصحة علاج الإدمان يقوم ببيع المخدرات داخل المصحة.

كما شهدت الحلقة أيضا قيام عبير صبري بطلب المشاركة مع رجل الأعمال "مجدي الصياد"، ويجسده رمزى العدل، وذلك بعدما ساعدته في الإيقاع بيسرا وسحب توكيل تفصيل الملابس من مصنع دهب الذي تمتلكه يسرا، إلا أنه رفض.

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مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.