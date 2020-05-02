شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار بيت المقدس تعلن مسئوليتها عن حادث وزير الداخلية فى الحلقة 8 من الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث سريعة شهدتها الحلقة الثامنة من مسلسل " الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على قناة on، حيث أوضح الرائد منسى لجنوده أن أهل سيناء غاليين ويجب أن نحافظ عليهم، واستشهد بالآية الكريمة "ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك"، ولذلك يجب أن نعامل الجميع حولنا بقلب حنون وطيبة.

وخلال تصاعد الأحداث، أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليتها عن حادث اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، خاصة أنه خلال محاولة الاغتيال تم تصوير الحادث من خلال الإرهابيين المعاونين لجماعة أنصار بيت المقدس أثناء تواجدهم فى الجهة الأخرى للحادث.

كما أصاب التوتر والقلق عائلة الإرهابى هشام عشماوى، بعدما أغلق هاتفه لمدة أسبوعين منذ التخطيط لعملية الاغتيال، ولم يصلون إليه عبر الهاتف، ولم يستدلوا عن مكانه، حتى فكرت شقيقته "مها نصار" فى إبلاغ الشرطة عن اختفائه، ولكن زوجها رفض بسبب الأحداث الأخيرة التى تشهدها مصر، منعا لتفادى الشكوك حوله.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل