أول تعليق لحمدي الميرغني بعد مقلب «رامز مجنون رسمي».. هل كان يعلم مسبقا؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري حمدي الميرغني، حقيقة معرفته بمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والمذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

حمدي الميرغني، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “رداً على السؤال الشهير بتاع عارف والا مش عارف انه مقلب يا جماعة أنا كلمتني أروى اني اطلع في برنامج اسمه كرسي الحقيقة ومدير أعمالي قالي لازم تروح كويس أروي برامجهم بتتشاف كويس جداً في الخليج والدول العربية، وفجأة ظهرلي المجنون حبيبي رامز وساعتها ع بس عرفت إنها النهاية”.

وكان حمدي الميرغني، قد وقع ضحية لرامز جلال، في حلقة الليلة والذي يتم تصويره في دبي، ووصف رامز في بداية الحلقة بالمجنون قبل أن يظهر له رامز من خلف البوستر.

مقلب رامز جلال، في الفنان حمدي الميرغني، كشف عن فوبيا يعاني منها الأخير وهي الخوف من المياة وعدم القدرة على الغوص، وسخر رامز جلال، من فوبيا الميرغني قائلًا: “سويسي إزاي وبتخاف من المياة.. هعلمك العود دلوقتي وهخليك زي رانيا علواني”.

Advertisements

رامز جلال، استخدم الصبغة خلال هذا الحلقة في تلوين شعر حمدي الميرغني ووجهه، وملابسه البيضاء.

وكانت حلقة حمدي الميرغني هي الثانية خلال هذا الموسم بعد حلقة الفنانة أمينة خليل، والتي شهدت العديد من الألفاظ الخارجة وصوت “تييييت”، الذي يتم به تغطية صوت السباب.

وعمدت القناة خلال هذه الحلقة على عمل علامة مائية على فم حمدي الميرغني وذلك لعدم قراءة حركة الشفاة.

وكان ضيف الحلقة الماضية من البرنامج هو لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، وهو نسيب حمدي الميرغني في الوقت نفسه.

فكرة البرنامج تتم من خلال الإيقاع بالضيوف من خلال الإيقاع بالنجوم عن طريق الفنانة اليمنية أروى، بدعوى مشاركتهم في برنامج “الحقيقة”.