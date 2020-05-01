حمدي الميرغني ينضم لضحايا «رامز مجنون رسمي» ويكشف عن فوبيا يعاني منها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع الفنان المصري حمدي الميرغني، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، ببرنامج “رامز مجنون رسمي”، والمذاع عبر فضائية إم بي سي مصر”، ويتم تصويره في دبي.

رامز جلال، وصف حمدي الميرغني بأنه محب للأموال وأن سبب قدومه للبرنامج هو الريالات، وجاءت حلقته بعد نسيبه وذلك في إشارة منه إلى اللاعب محمود كهربا، والذي وقع ضحية لرامز أمس الخميس.

ووصف حمدي الميرغني، صورة رامز جلال، بأنه مجنون وذلك قبل أن يفاجئ بخروج رامز جلال أمامه من خلف البوستر.

مقلب رامز جلال، في الفنان حمدي الميرغني، كشف عن فوبيا يعاني منها الأخير من المياة وعدم القدرة على الغوص، وسخر رامز جلال، من فوبيا الميرغني قائلًا: “سويسي إزاي وبتخاف من المياة.. هعلمك العود دلوقتي وهخليك زي رانيا علواني”.

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رامز جلال، استخدم الصبغة خلال هذا الحلقة في تلوين شعر حمدي الميرغني ووجهه، وملابسه البيضاء.

وكانت حلقة حمدي الميرغني هي الثانية خلال هذا الموسم بعد حلقة الفنانة أمينة خليل، والتي شهدت العديد من الألفاظ الخارجة وصوت “تييييت”، الذي يتم به تغطية صوت السباب، وعمدت القناة خلال هذه الحلقة على عمل علامة مائية على فم حمدي الميرغني وذلك لعدم قراءة حركة الشفاة.

وكان ضيف الحلقة الماضية من البرنامج هو لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، وهو نسيب حمدي الميرغني في الوقت نفسه.

فكرة البرنامج تتم عن طريق الإيقاع بالضيوف من خلال الإيقاع بالنجوم عن طريق الفنانة اليمنية أروى، بدعوى مشاركتهم في برنامج “الحقيقة”.

ويعتمد برنامج رامز جلال، هذا العام على فكرة مختلفة عن مواسمه السابقة حيث يظهر أمام الضيوف، ويقوم بتنفيذ مقلبه فيهم على كرسي “الحقيقة”، ويساعده في الإيقاع بالنجوم الفنانة والإعلامية اليمنية أروى.