4 وجوه جديدة.. أبناء الفنانين يغزون دراما رمضان

غزت الوجوه الجديدة الأعمال الدرامية المصرية التي تعرض ضمن ماراثون رمضان الحالي، ونجح بعضهم في لفت أنظار الجماهير والنقاد، ليس فقط لأن أداءهم كان مميزاً ولكن لأنهم أبناء فنانين.

”الخليج 365” تسلط الضوء على أبرز الوجوه الجديدة والفنانين الصاعدين ضمن مسلسلات رمضان، الذين ينتمون لعائلات فنية شهيرة، سواء في التمثيل أو الغناء.

1. محمود عمرو ياسين





يشارك محمود عمرو ياسين حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، في بطولة مسلسل "الفتوة" للمخرج حسين المنياوي، ويقدم دور شاب حالم يبحث عن الحب في زمن لا يعترف إلا بالقوة.

استطاع الممثل الصاعد أن يجذب الأنظار إليه بأدائه المتزن، وبرزت موهبته بالتحديد في المشاهد التي تجمعه بالفنان رياض الخولي، الذي يجسد في العمل دور والده، ويستخدم القوة في إرهاب الناس.

2. ليلى أحمد زاهر





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في مسلسل "الفتوة" نجحت الفنانة الصاعدة ليلى أحمد زاهر ابنة الفنان الشهير أحمد زاهر، في تقديم موهبتها بشكل رائع، إذ تجسد دور فتاة رقيقة وجريئة في الوقت نفسه، تتعلم الضرب بالعصا لحماية نفسها.

ليلى قدمت أغلب مشاهدها مع النجم ياسر جلال الذي يجسد دور والدها، واتسم أداؤها بالثقة الشديدة والقدرة على التحكم في انفعالاتها .

3. تيام مصطفى قمر





تيام هو نجل المطرب مصطفى قمر، ويعد من أكثر أبناء جيله حظاً كونه يخوض تجربة التمثيل لأول مرة أمام الفنانة الكبيرة يسرا، التي تنافس في ماراثون رمضان الدرامي بمسلسل "خيانة عهد"، الذي يضم نخبة من نجوم التمثيل على رأسهم حلا شيحة وجومانة مراد.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية سيدة تدعى "عهد" تواجه مشاكل كثيرة بسبب إدمان ابنها وخيانة أقرب الناس لها، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد عادل.

4. هشام محمد شرف

يشارك هشام نجل الفنان الراحل محمد شرف هذا العام في عملين، الأول بعنوان "اتنين في الصندوق" بطولة أوس أوس وحمدي الميرغني، والآخر "عمر ودياب" بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر.



