حمدي المرغني يفقد أعصابه ويسب رامز جلال بسبب الكابوريا والثعبان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقع نجم مسرح مصر حمدي المرغني، ضحية مقالب "رامز مجنون رسمي" المعروض على قناة mbc مصر والمخصص للإيقاع بضحايا الفنان رامز جلال.

وبدأ البرنامج باستضافة المرغني في برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياته الشخصية وتقدمه الإعلامية "أروى".

وأثناء دخول الضيف يظل رامز يقدم ضيفه للجمهور بطريقة كوميدية كالعادة بسرد جزء من تفاصيل حياته بشكل كوميدي يجعل الجمهور يتوصل لاسم الضيف.

وبعدها تبدأ أسئلة البرنامج الحواري المتضمن لعدة فقرات، وخلال فقرة عرض صور بعض الشخصيات تظهر صورة رامز جلال وفجأة خرج منها رامز فانتاب المرغني حالة من الرعب.

واستكمل رامز برنامجه بتلوين شعر المرغني بألوان مختلفة ثم قام بكهربته عدة مرات ورفعه في الهواء وتدويره وسط موجة توسلات من حمدي المرغني لكن لم يلتفت إليها جلال.

ودخل المرغني في وصلة صراخ هستيري بعدما قام رامز بإغراق قدميه في صندوق مليء بالمياه وإخراج الكابوريا له فقال له نجم مسرح مصر "بخاف منها هتعضني"، ورغم ذلك واصل جلال إرعابه وخلال ذلك وجه لرامز موجة شتائم تم التعتيم عليها في البرنامج.

وواصل رامز استكمال برنامجه بإخراج الثعبان للمرغني لكن الأخير لم يتحمل الصدمة وظل يصرخ بشكل هستيري حتى فقد أعصابه وظل يوجه لرامز السباب.

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ومع اقتراب نهاية البرنامج ظن المرغني أنه نجا من المقلب لكنه لم يكد يفيق منه حتى سقط في بركة مياه وزاد رعبه وظل يوجه السباب لرامز وعند خروجه من بركة المياه كان متخوفا من السقوط في فخ جديد وبالفعل سقط من على السلم وظل يناشد رامز جلال بأنه لم يعد يتحمل.

يُذكر أن رامز عاد منذ أيام قادماً من دبي، وذلك بعد فتح رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج، حيث كان متواجدا في دبي على مدار الأشهر الطويلة الماضية، لانشغاله بتصوير حلقات برنامجه هناك، وفور عودة رامز إلى القاهرة تم وضعه في الحجر الصحي بأحد فنادق أكتوبر على أن يتواجد هناك لمدة 14 يوما.

وكان آخر أعمال الفنان رامز جلال فيلما سينمائيا يحمل عنوان "سبع البرمبة" وشاركه البطولة كل من جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومها أبو عوف، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعودة التصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.

على الجانب الآخر يشارك الميرغني في عملين بالموسم الرمضاني الحالي وهما "2 في الصندوق" مع زميله في مسرح مصر أس أس، و"فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام.