عمرو يوسف يصدم رزان مغربي: أكل كندة علوش بقى وحش بسبب الحسد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلّ النجم المصري عمرو يوسف، مساء الجمعة، ضيفًا على برنامج المسابقات والتحديات "اغلب السقا"، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا بصحبة النجمة اللبنانية رزان مغربي، على فضائية "إم بي سي مصر".

وتنافس النجمان يوسف والسقا، خلال تحديات البرنامج الـ 6، واستطاع السقا أن يهزم يوسف في جميع التحديات عدا تحديين، أحدهما في مسابقة جر العربات الصغيرة، والأخرى في لعبة الدوران.

وصدم عمرو يوسف، رزان مغربي، حينما قالت له إن زوجته كندة علوش تجيد الطبخ، ليرد عليها قائلاً: "بقولك إيه عاوزين نقفل الموضوع دا.. كل ما أروح مكان يقعدوا يتكلموا عن الأكل.. ومؤخرا مستواها في الأكل ابتدى ينزل.. أكلها بقى وحش.. ودا عشان فيه حسد في الموضوع ده".

وقدّم عمرو يوسف، مواطنه وصديقه أحمد السقا ببداية البرنامج، بأنه الأقرب إلى قلبه في الوسط الفني، نظرا لما يشتهر به السقا من الشهامة والجدعنة، لكنه توعده بالهزيمة وهو ما لم يحدث.

واستقبل يوسف، صديقه السقا، على طريقة "ربيع" في فيلم "أولاد رزق"، قائلاً: "في البداية نرحب بالجمهور وعاوز التشجيع بالصلاة على النبي يروح لربيع رزق"، وفي نهاية البرنامج قلّد السقا مشهد من شخصية ربيع رزق، ورد عليه "يوسف" بتقليد شخصية إبراهيم الأبيض.

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وكانت النجمة التونسية درة، قد كسرت أمس الخميس، في التحدي السادس، سلسلة انتصارات أحمد السقا، في برنامج "اغلب السقا"، وذلك بتحدي إطفاء الشمع بعمود من خشب، التي فازت به النجمة درة، لتكون أول هزيمة للنجم أحمد السقا منذ بدأ برنامج اغلب السقا.

ويشهد برنامج "اغلب السقا" في كل حلقة تحديا ومنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية، تدور بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وتقوم رزان مغربي بالتعليق والتحكيم بينهم، كما أن البرنامج يقدم جائزتين يوميا بمقدار 200 ألف جنيه، نصفها لأحد الجمعيات الخيرية، والأخرى لأحد المواطنين المصريين الذي يفوز بإجابة سؤال البرنامج.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تقدمه رزان مغربي.