في ذكرى وفاة دانه القحطاني الأولى..والدها يترك رسالة مؤثرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - دخلت وفاة دانه القحطاني دائرة اهتمام الجمهور مجددًا بالرغم من مرور عام على هذا الحدث، حتى أنها تصدرت محرك البحث غوغل وتفاعل الجمهور على وسم وفاة دانه القحطاني مستعيدين ذكراها من خلال مقاطع فيديو لها مع شقيقتيها غناني القحطاني ودني القحطاني على تطبيق "سناب شات"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على وفاتها.

واستطاعت دانه القحطاني التي غيبها الموت بفعل أزمة قلبية مفاجئة أن تحظى بالوصول للتريند السعودي في ذكراها الأولى وسط تداول مقاطعها وترك والدها أبو دانة رسالة نعي مؤثرة عبر حسابه على تويتر.

وكتب مشعل القحطاني "أبو دانه" في رسالته: "٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ انتقلت بنتي دانه الى رحمة الله تعالى في عمر ٩ سنوات اسال الله ان يتقبلها بعفوه وكرمه ولطفه ورحمته وانا لله وانا اليه راجعون اللهم اجعلها في كفالة نبينا ابراهيم يارب واجعلها طيراً من طيور الجنه (اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها) ".

ومع استعادة والدها ذكرى وفاتها انقسم المغردون بين مؤيد ومعارض لهذا الأمر فالبعض ترك رسائل الدعاء بالرحمة والمغفرة وشدوا من أزره في هذه المحنة، بينما اعترض آخرون على موقفه موضحين أنها ليست الأولى أو الأخيرة التي ترحل وأن الحزن في القلب.

وغرّد أحد الحسابات قائلًا: "اجبر قلبي يالله بوفاة طفلتي واجعلها طير من طيور جنتك وصبر قلبي وارحم ضعفي وقلة حيلتي يالله انا منك واليك ف يارب ارحم قلبي الصغير وروحي الصغيره التي ذهبت اليك".

وأبدت رفيدي الرفيدي القحطاني اعتراضها على استعادة ذكرة وفاة دانه القحطاني فكتبت قائلة: "يالله إنا بوجهك يا كريم خلاص درينا من سنة توفت ما كأنه توفى الا هي !!كل نفس ذائقة الموت نهاية حتمية لكل مخلوق".

وأضافت في تغريدة أخرى: "#وفاة_دانه_القحطاني زودتها يا أبا دانة العزاء ثلاثة أيام وقضينا وإلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالناحات هذي".

وكتب حساب آخر قائلا: "#وفاة_دانه_القحطاني رحمة الله تغشاها جبر الله قلب والدها وامها وخواتها جبرآ يليق بجلاله وعظيم سلطانه والله يوم وفاتها انفطر قلبي عليها لاني احبها مرره احبها عندي بنت بعمرها ونفس اسلوبها والله ان رمضاني العام كله حزن والعيد مامن عيد يشهد الله كسرت قلبي وانا ماعرفها غير من الجوال".

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وأردف حساب باسم "العتيبي" قائلا: "#وفاة_دانه_القحطاني والله حتى المقاطع يوم وفاتها والصلاه عليها لحد الان موجوده مو راضي امسحها أتذكرها بذا المقاطع وادعي لها".

واستطدر آخر بالقول: "#وفاة_دانه_القحطاني الميت ماينتظر اننا نسوي هاشتاق فيه ونصمم عليه شيلات واصوات حزينه والله حاسين وعارفين بمرارة الفقد وكلنا مجربين بس مو معقول اللي قاعدين يسونه ايش الفايده من نشرهم لصور بنتهم الله يرحمها بكل مواقع التواصل والله هالتفاهات تضايق الميت بقبره مو منطق اللي جالس يصير".

وكتب آخر: "#وفاة_دانه_القحطاني جبر الله قلب والديك وقلوبنا، فاجعة وفاتك لن ننساها ابد والله كانه حلم اثرت فينا وفاتها كثيييرا".

وشغلت وفاة دانه القحطاني الجمهور قبل عام من الآن بعد وفاتها في الثامن من رمضان الماضي بنوبة قلبية عن عمر يناهز 9 أعوام، إذْ أحدث خبر وفاتها ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونعاها السعوديون بقرابة 300 ألف تغريدة، وهو الأمر ذاته الذي تكرر في ذكرى وفاتها السنوية الأولى.

ودانه هي الطفلة الصغرى في الثلاثي الشهير "غناتي ودنى ودانة"، اللواتي حققن شهرة واسعة خليجيًا في الأعوام الأخيرة السابقة، بسبب طرحهن محتوى مميز تناول يوميات الأسرة مع والدهم مشعل القحطاني على تطبيق سناب شات.

وظهرت دانه القحطاني للمرة الأخيرة في حياتها داخل السيارة مع والدها مشعل القحطاني، وهو يحاول إقناعها بعدم مرافقته في رحلة التسوق، بينما تصر هي على ذلك، واقتنعت بعدم مرافقة والدها في رحلته حيث وعدها برحلة خاصة بها، إلا أنه عاد ليجد أن ابنته قد توفاها الله، وجاءت وفاتها بحسب الأطباء بسبب اضطرابات في كهربائية القلب تسببت في عدم انتظام ضربات القلب.