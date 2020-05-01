شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة من الاختيار.. فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية وغضب عشماوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حاليا علي شاشة on، أحداثا متتالية، حيث بدأت الحلقة بمشهد فشل محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وغضب الإرهابى عشماوى ومعاونيه بسبب الفشل الذى لاحقهم، وأوضح أبو عبد الله - ضياء عبد الخالق، لعشماوى أن فشل العملية ليس آخر مشروع الجهاد، بل سيظل يقاتل حتى آخر قطرة فى دمه.

وعلي جانب آخر، أوضح منسى لزميله الضابط كريم العمرى أن عملية وزير الداخلية "حلاوة روح"، خاصة أن الجيش المصرى وجه لهم ضربات مدوية الفترة الماضية، وأكد أركان حرب أحمد منسى أنه فى القريب العاجل سيتم إبادة الارهاب من جذوره.

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.