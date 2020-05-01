شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب المصرى كله جيش.. شريف منير ينعى شهداء بئر العبد ويرتدى "المموه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم شريف منير على نعى شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة في كمين بئر العبد بسيناء، وتوجيه رسالة للإرهابيين.

وظهر الفنان شريف منير، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يرتدي "المموه" وفي الخلفية علم مصر، ووجه رسالة قائلاً: "أوعوا تفتكروا إن احنا قلقانين أو خايفين أو مهزوزين، غلطانين، الشعب كله جيش، حبة قليلين مننا أوي في سيناء لابسين ميري، إنما الشعب المصري كله جيش وجاهز يلبي النداء في أي وقت، أوعوا تفتكروا إن احنا خايفين من حاجة، ولادنا اللى راحوا امبارح دول فازوا بالجنة، يارب اجعلنا زيهم، احنا عارفين ومتأكدين وواثقين في رئيسنا وكل مؤسساتنا، احنا كلنا واحد، الشعب المصري كله جيش".

وحرص عدد من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، والذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر الغالية، منهم الفنان إمير كرارة ومحمد هنيدى ومحمد إمام وداليا البحيرى وأشرف عبد الباقى، كما نعت أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن فى سيناء.

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شريف منير بالمموه



شريف منير

ويخوض شريف منير بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي يعرض علي قناة CBC، وCBC دراما، بمشاركة النجمة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفي فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.