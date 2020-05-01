شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء توضح السبب وراء حبها لتصميم الملابس الدرامية فى مسلسل النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الكاتبة ومصممة الأزياء إنجى علاء على إعجاب جمهورها بتصميمات الملابس في مسلسل النهاية، مؤكدة أن حبها لتصميم الأزياء الدرامية ناتج عن كونها سيناريست وروائية تهتم بالتفاصيل الدرامية بما يخدم العمل الفنى.

وقالت إنجى علاء عبر حسابها بموقع تويتر: "حبي لتصميم الأزياء الدرامية ناتج عن كوني سيناريست وروائية فبهتم بالتفاصيل الدرامية، ويهمني جدا إنى أساهم أن الشخصيات الدرامية يكون مظهرها مؤثر لدى الجمهور، الحمد الله".



حساب إنجى علاء

وأشاد الجمهور بتصميم ملابس مسلسل النهاية للنجم يوسف الشريف، حيث قال أحدهم: "بجد تصميمات أروع من الروعة بجد المفروض إنجي علاء تفتح استور تعرض فيه العظمة دي بجد موهبة حقيقية في عالم الأزياء ويا رب ديماً في نجاح".

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين وموسيقى تصويرية هشام خرما.