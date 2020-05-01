شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وآسر ياسين يخططان لسرقة المليونير المريض فى ثامن حلقات "بـ 100 وش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحدث الحلقة الثامنة من مسلسل "بـ 100 وش" باتفاق سكر "نيللي كريم" وعمر "آسر ياسين"، على القيام بأول عملية نصب مشتركة بينهما، وجمعا فرقة النصب للتخطيط وتنفيذ طريقة النصب على المليونير المريض "عم غزال"، وبدأوا في تنفيذ الخطة ومعرفة كل فرد في الفرقة ماذا سوف يفعل للحصول على الأموال الطائلة من المليونير المريض، ولكن بعد الاتفاق على الخطة وذهاب "سباعى" شريف دسوقى إلى البنك لإبلاغهم أنه محامى "عم غزال" يتعرف عليه أحد أصدقائه ويخرج مسرعا من البنك، ليتخانق مع "عمر" آسر ياسين" ويعنفه.

وفى المشهد التالى يبلغ "عمر" آسر ياسين ماجى "علا رشدى" بضرورة تغيير ملامح "سباعى"، شريف دسوقى بالمكياج حتى يذهب مرة أخرى إلى البنك وتنتهى الحلقة بدخول سباعى البنك.

يعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة فى تمام الساعة 7:45، وهو من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب و دنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوإلى الأحداث، مسلسل "بـ100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.