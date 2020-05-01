شكرا لقرائتكم خبر عن نور تتقدم ببلاغ فى طليقها تتهمه بمحاولة قتل محمد رمضان فى الحلقة 8 من البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل "البرنس" المذاع على قناتى dmc وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، بمحاولة "فتحى" أحمد زاهر قتل شقيقه "رضوان البرنس" محمد رمضان مرة ثانية بعد فشل المحاولة الأولى التي تسببت في مقتل زوجته وابنه فقط، حيث قام بخلع أنبوب جهاز التنفس داخل غرفة العناية المركزة، وبعد مغادرته سقط "رضوان من السرير" مما أحدث صجيجا سمعه طاقم التمريض، فاستطاعوا أن ينقذوه.

فى الجانب الآخر ذهبت "علا" نور اللبنانية إلى قسم الشرطة تتهم طليقها بأنه المتسبب في حادث رضوان بعد إرساله بعض رسائل التهديد لها منذ أيام، وبالفعل قام الضابط باستدعائه ولكنه أنكر بأن يكون المتسبب في هذا الحادث، وقرر الضابط احتجازه لحين معرفة الحقيقة.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.