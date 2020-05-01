شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "الاختيار" تنعى شهداء حادث "بئر العبد" الإرهابى بافتتاح الحلقة 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت أسرة مسلسل " الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على قناة on، شهداء الوطن ضحايا حادث "بئر العبد" الإرهابى الذى وقع أمس الجمعة، الذين استشهدوا نتيجة تفجير عبوة ناسفة وراح ضحيته ضابط و8 جنود من أبطالنا البواسل.

وقبل بدء الحلقة الثامنة من المسلسل، تصدر النعى الشاشة وجاء وفيه: "تنعى أسرة المسلسل شهداء الوطن فى جنوب مدينة بئر العبد وندعو الله بالشفاء العاجل للمصابين.. حفظ الله مصر".

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل.