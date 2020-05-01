شكرا لقرائتكم خبر عن سمبوسك بالجبنة ودقة الزعتر.. بوسى ومى نور الشريف فى أجواء رمضانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت الفنانة مي نور الشريف الأجواء الرمضانية التي تعيشها مع والدتها الفنانة بوسي، في مقطع فيديو جديد نشرتها عبر الاستوري الشخصي لها بموقع الصور إنستجرام.

وظهرت الفنانة بوسي وهي تقوم بعمل "سمبوسك بالجبنة ودقة الزعتر" استعدادا لمائدة الإفطار الرمضانية، وسرعان ما عرضت مي نور الشريف مساعدتها في الإعداد وكان رد الأولى ساخرة "نتاشة".



الفنانة بوس

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وحرصت الفنانة مي نور الشريف منذ أيام، على الاحتفال بذكرى ميلاد والدها الراحل نور الشريف، بمجموعة صور له من دولاب الذكريات، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وكتبت ابنة الفنان الراحل: "كل سنة وأنت حبيبي يا بابي في الجنة إن شاء الله ربنا يرحمك ويغفر لك، وفى الجنة إن شاء الله والفردوس الأعلى برحمته وكرمه، واحشني جدا، النهاردة عيد ميلاد حبيبي دائما نور الشريف.. رجاء الفاتحة".



بوسي

وتغيب مى نور الشريف منذ 3 أعوام عن الساحة الفنية، وتحديدا منذ عرض مسلسل "اللهم إنى صائم"، مع مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسىى، فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.