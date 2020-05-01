شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى يطلق زوجته الشابة بعد أيام من زواجهما فى الحلقة 8 من "فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 8 من مسلسل الزعيم عادل إمام "فلانتينو" طلاق "جميل" صديق عادل إمام ويجسده سمير صبري من زوجته الشابة بعد أيام قليلة من زواجهما، وقامت دلال عبد العزيز بالاستعانة به وذلك بعد غياب زوجها عادل إمام لمدة يومين وعدم قدرتها على الوصول إليه، حيث وعدها سمير صبرى بأنه سيقوم بالحديث عن الأمر فى برنامجه "كلام جميل" على التليفزيون.

وشهدت الحلقة أيضا جلوس رجل الأعمال المفلس مدحت ويجسده رامي الطمباري في مدارس فلانتينو، حيث يبيت هناك بصحبة أبنائه بعدما ضاق به الحال، ويستعين بغفير المدرسة لمساعدته في عدم كشف أمره أمام إدارة المدرسة، إلا أن الغفير وعده بعرض مشكلته على عادل إمام لحلها وتشغيله في المدرسة لضمان عيشة كريمة بعدما فقد كل أمواله.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يُعرض على قناة dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

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مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.