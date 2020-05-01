بلغة الإشارة.. هنا الزاهد تغني "تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها فيديو عبر حسابها على "إنستجرام".
وظهرت هنا في الفيديو وهي تغني أغنية "تحيا مصر" لأحمد جمال، بلغة الإشارة، وهو الفيديو الذي تفاعل معه عدد كبير من متابعيها.
وجاء هذا الفيديو كنوع من التفاعل مع الحادث الإرهابي الذي وقع أمس في منطقة بئر سبع، وراح ضحيته ضابطين و8 جنود من القوات المسلحة.
يشار إلى أن هنا الزاهد قدمت مؤخرا برنامج "هزر فزر"، الذى شهد مشاركة عدد كبير من النجوم، الذين ينقسمون إلى فريقين فى كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة التمثيل "بدون كلام" والغناء بطريقة كاريوكي.
ويشهد البرنامج أول تجربة لهنا الزاهد فى تقديم البرنامج التليفزيونية.
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