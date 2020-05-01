فيديو| شريف منير عن الحادث الإرهابي: "الشعب المصري كله جيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان شريف منير فيديو عبر حسابه على إنستجرام، يعلق به على الحادث الإرهابي الذي وقع أمس في مدينة بئر العبد بسيناء.

وقال في الفيديو: "اوعوا تفتكروا إننا قلقانين أو مهزوزين.. الشعب المصري كله جيش.. حبة صغيرين مننا بيحاربوا في سينا.. وكله جاهز يلبي الندا في أي وقت".

وأضاف: "العلم اللي ورايا علم بلادي، وكفني وكفنا كلنا، مش خايفين من حاجة، ولادنا اللي راحوا فازوا بالجنة، أحياء عند ربهم، يارب أجعلنا زيهم".

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وتابع: "الرد هيبقى قاسي وقوي، واثقين في رئيسنا وفي كل أجهزتنا، خليكوا فاكرين الشعب المصري كله جيش".

وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة أمس، استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء.

وأكدت القوات المسلحة استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.