بعد 8 حلقات .. عادل إمام يتعرض للسطو ودلال عبد العزيز تفقد سيطرتها على أولادها

بعد مرور أسبوع من بدء الماراثون الرمضاني لعام 2020، بدأت قصص المسلسلات تأخذ شكل واضح، حيث تنوعت مابين الكوميدي والدراما ومنها ما يدور حول حكايات حربية وبين حقب زمنية مختلفة.

فيأتي مسلسل "فالنتينو" بقصة كوميدية إجتماعية كما عودنا الزعيم عادل إمام، بمشاركة هذه السنة نخبة من نجوم الدراما وهم "الفنانة دلال عبد العزيز، محمد كيلاني، هدى المفتي، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، سليمان عيد، بدرية طلبة ".

فبدأت قصة مسلسل "فالنتينو" بظهور الزعيم عادل إمام وزوجته دلال عبد العزيز، وهم أصحاب سلسلة مدارس "فالنتينو" الخاصة، وابناءهـم (نبوية، رفاعة، ارشميدس).

تعرضوا للعديد من المشاكل من قبل أصحاب مدرسة منافسة لهم، وهي دارس "البهاء".

وشهدت الحلقات سيطرة الام دلال عبد العزيز

(عفاف عصمت) على اولادها بشكل كوميدي في طريقة حياتهم واختياراتهم.

وتعرضت مدرسة من مدارس "فالنتينو" لحريق كبير إلتهم المدرسة بالكامل قبل إفتتاحها بأيام من قبل بلطجية.

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واشتدت بعدها المحن والأزمات بعد عملية السطو على عربية نقل أموال تابعة لمدارس فالنتينو، وتوجهه بعدها "فالنتينو" لأخذ قرض من البنك، و وقتها اكتشف بإن شخص ينتحل شخصيته وإسمه في عمليات نصب ع البنوك واخذ قروض كبيره.

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فيقرر فالنتينو بمساعدة ابن اخته حمدي الميرغني بدء رحلة البحث عن

الشخص الذي ينتحل شخصيته واسمه حتى يستطيع تسوية مشاكله مع البنوك.

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وخلال رحلة البحث يكتشف فالنتينو بأن داليا البحيري هي نفس الشخص الذي ينتحل اسمه، وبمجرد مقابلتها يتعرض فالنتينو للعديد من المشاكل بسبب حياتها التي تحوي العديد من المشاكل والبلطجية.

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يذكر ان مسلسل "فالنتينو": بطولة كل من الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، سليمان عيد، حمدي الميرغني، وفاء صادق، محمد الكيلاني، علاء عمرو، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإبياري، إلهام عبدالبديع، رانيا محمود ياسين، ومن تأليف .أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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