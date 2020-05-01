تريند من الماضي| رامز واكل الجو يشعل اهتمامات المصريين برمضان 2014

في اليوم الثامن من رمضان 2020، نعود بكم إلى الماضي وتحديدًا في الشهر المبارك ولكن لعام 2015، حيث استمر الفنان رامز جلال في إشعال التريندات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وخاصة موقع البحث العالمي جوجل، في مصر والوطن العربي.

وحقق رامز واكل الجو في عام 2015 بأكمله أرقامًا مهولة اقتربت لما يزيد عن 100 ألف باحث عنه للتريند الواحد يوميًا، بخلاف التريندات الأخرى التي تحمل كلمات مرادفة مثل الفنان الذي يستضيفه وما شابه، حتى وصل الأمر إلى احتلال رامز لما يزيد عن أربع تريندات يوميًا.

وقبل انطلاق شهر رمضان المبارك أشعل واكل الجو التريندات واستمر لمدة أسبوعا كاملًا في حصد حوالي ثلاثة آلاف باحث ومهتم يوميًا، بينما وصلت الذروة في الأيام الأولى إلى 100 ألف، واستمر هبوط أعداد الباحثين حتى وصل إلى مايقرب من خمسة ألاف باحث يوميا في التريند الواحد.

يتنكر رامز جلال في هيئة عددا من الشخصيات، ويجلس بجوار الضيف متخفيًا، ويستمر في مضايقة الضيف حتى يتوهم الضيف بأن الطائرة ستسقط وتبدأ رحلة الرعب.

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ونشر الفنان رامز جلال فيديو يعرض مراحل تنكره في شخصياته التنكرية الأربعة ببرنامجه للمقالب "رامز واكل الجو"،

والذي عرض في أولى أيام رمضان 2015، 18 يونيو تحديدًا.

وعرض رامز جلال كواليس تنكره في الشخصيات التي يظهر بها ببرنامج "رامز واكل الجو"، وعن الأربع شخصيات التنكرية التي يطل بهم رامز في البرنامج أمام الضيوف، فهم: "فايق العايق"، و"فتحية المنتهية"، و"بلبل"، وأخيرا شخصية شبيهة بالفنان العالمي مورجان فريمان.

وأفصح رامز، أن ماكياج كل شخصية من هذه الشخصيات استغرق الإعداد لها 3 ساعات، وتم بواسطة متخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية.

استضاف رامز خلال عام 2015 نجوم العالم، وكانت إحدى ضيفات "رامز واكل الجو" العالمية باريس هيلتون، والتي هددت في تصريحات صحفية بأنها تعتزم رفع دعوى قضائية ضد صناع البرنامج، لينتهي الأمر بعرض فضائية "إم بي سي" فيديو يظهر خلاله رامز جلال وهو يعتذر للنجمة العالمية.