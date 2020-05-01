أنا العبد الضعيف .. عمل فني جديد للمطرب الشاب محمد خضير

يستعد المطرب الشاب محمد خضير لطرح دعاء أنا العبد الضعيـف، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن يقوم حاليا ببروفات كثيفة لتسجيل الدعاء بشكل سريع.

وأكد خضير، أن الدعاء الذي يعكف على الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة جاء ليتمشى مع شهر رمضان المبارك، والوباء الذي ينتشر في مصر وبلدان العالم

كوفيد 19 والمعروف إعلاميا فيرس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه متفائل بهذا العمل وأنه سيلقي رد فعل كبير من قبل الجماهير.

وأضاف المطرب الشاب، أن فكرة هذا العمل جاءت بشكل سريع وتم تنفيذها فورا وبتجهيزات تليق بحجم العمل، مؤكدا أنه

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يعمل على تقديم أعمال ذو مستوى عالي تليق بالجماهير.

وقدم المطرب الشاب محمد خضير عددًا من الأعمال الفنية التي حققت انتشار واسع ومنعا عملاً مع المطربة أميرة خالد دويتو ويعرف بـ أعظم أب، من كلمات الأغنية لسامي النويهي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين، وهي إهداء لكل شخص فقد والده.

ويذكر أن خضير، قدم عدة أغاني خلال الفترة الماضية أبرزها سيرتك، والرقيقة البريئة الطيبة.