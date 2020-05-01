النقاد والفنانون: "الاختيار" حالة وطن وهؤلاء الأفضل في الأسبوع الأول لدراما رمضان

للأسبوع الأول من شهر رمضان استطاع عدد من المسلسلات إقناع المشاهد بمتابعتها حتى النهاية.

وسط الزحام والتكدس هناك نجوم فرضوا أنفسهم منذ الوهلة الأولى، وكانت البداية قوية لمعظم الأعمال، على رأسها "الاختيار، 100وش، الفتوة، النهاية، ونحب تاني ليه، البرنس، خيانة عهد، 2 في الصندوق"، ولكن هناك من استطاع أن يكمل المسيرة ومن توقف وأصابه مرض بطء الإيقاع الذى أصاب الجمهور بالملل.

وعلى صفحات السوشيال ميديا المختلفة اتجهت الآراء و"التريندات" حول كل من الفنانين أمير كرارة وأحمد العوضي في مسلسل "الاختيار"، و"النهاية" للنجم يوسف الشريف، "100وش" لكل من الفنانان نيللي واسر ياسين، "الفتوة" للفنان ياسر جلال.

وكشفت «الوفد» خلال هذا التقرير عن آراء بعض النقاد والفنانين حول من هو الذى يستحق أن

قال الناقد طارق الشناوي، إن أفضل الأعمال خلال الأسبوع الأول من السباق الرمضاني هم "الاختيار، 100وش، الفتوة، ليالينا 80، لافتا إلي أن مسلسل ونحب تاني ليه مشترك مع لما كنا صغيرين".

وأكد "الشناوي" أن بالنسبة لأفضل ممثل أثبت نفسه خلال هذا الأسبوع من المارثون كل من النجوم محمود حميدة عن مسلسل "لما كنا صغيرين"، أمير كرارة وأحمد العوضي عن مسلسل "الاختيار"، آسر ياسين عن مسلسل "100وش"، ياسر جلال عن مسلسل "الفتوة".

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وأضاف الناقد طارق الشناوي، أن أفضل ممثل خلال هذا الأسبوع كل من الفنانات نيللي

كريم في "100وش"، ياسمين عبدالعزيز عن "ونحب تاني ليه"، يسرا عن "خيانة عهد"، غادة عادل وصابرين عن "ليالينا 80".

فيما قال الفنان الكبير مجدي صبحي، إن أفضل الأعمال خلال الأسبوع الأول من الماراثون الرمضاني مسلسل "الاختيار"، لافتا إلي أن هذا العمل يعتبر بمثابة حالة وطن فإن البطل أحمد المنسي رمز للجيش المصري ولكل العظماء أيضا الذين في الجنة حاليا وهؤلاء يمثلون الجيش المصري الذي نعتز به لذلك الاختيار من أعظم المسلسلات خلال هذا العام.

وتابع: "ولكن الإرهابيين ما هم إلا مستنقع عفن في تراب مصر الطاهرة، وبالإضافة إلي ذلك فإن الاختيار كشف لجميع العائلات في مصر والعالم العربي دناوة الإرهاب.

وعن أفضل ممثل وممثلة من وجهة نظره قال: "إن الفنانة سهر الصايغ من أفضل فنانات هذا العام في رمضان فهي من الدرجة الممتازة بلا منازع، أما الفنان أمير كرارة فهو أيضا أفضل ممثل نظرا لتجسيده شخصية المنسي بأداء رائع".