أمل حجازي تتحدى الفاسدين على طريقتها الرياضية

ميرنا وليد - بيروت - اختارت الفنانة اللبنانية المعتزلة ​أمل حجازي​ أن تتحدى الفاسدين في لبنان من خلال تمارين رياضية قاسية على طريقتها فنشرت فيديو وعلقت: "تمارين يومية لمحاربة الفاسدين في لبنان".

وتواصل ا أمل حجازي التواصل مع محبيها وبعث الأمل في قلوبهم من خلال الأناشيد الدينية والصلاة، ونشرت عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو تؤدي فيه أنشودتها الدينية "يا مريم عليك السلام" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، ألحان وموسيقى حسام الصعبي.

وسبق أن عبّرت أمل حجازي عن وجهة نظرها من تأثير الحجر المنزلي على الكرة الأرضية بسبب كورونا، وقالت من خلال حسابها الرسمي : "الحياة التي نعيشها اليوم ترضي الله !بيوتنا نظيفة وطاهرة ..الطبيعة تتنفس من التلوث..صرف المال باعتدال دون الإسراف".



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