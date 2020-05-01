حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر يحققون 13 مليون مشاهدة

ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية "قادرين" غناء ​حميد الشاعري​ و​إيهاب توفيق​ و​هشام عباس​ و​مصطفى قمر​ نجاحا كبيرا ونالت على إعجاب الجمهور، الذي أشاد بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة تصل إلى 13 مليون مشاهدة بعد ايام من عرضها .

"قادرين " هي فيديو كليب مصور كلمات الشاعر أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج وماستر "توما" تحت إشراف ورؤية حميد الشاعري، الذى يجهز لطرح ألبومه الجديد إذ أنه في المراحل النهائية والكليب فكرة ورؤية أحمد درويش، الذى تمكن من جمع 4 من فناني جيل التسعينات فى أغنية واحدة.

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