ميرنا وليد - بيروت - قدمت الفنانة السورية ​أصالة نصري​ تعزية بشهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة في بئر العبد في مصر، وكتبت أصالة: "الله يرحم شهداءنا وصبّر قلوب أهلهم وألهمهم الصّبر والسلوان.. حفظ الله مصر ورجالها وأهلها اللهمّ آمين".

أيضا كان قد نعى عدد كبير من الفنانين الشهداء منهم ​هيفا وهبي​ التي علقت: " إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رحم الله #شهداء_الوطن من الجيش المصرياللهم اشف المصابين واحفظ مصر وأهلها من كل سوء" وايضا منذر رياحنة وآسير ياسين .

ونعت الممثلة المصرية يسرا الشهداء وعلقت "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بضم صوتي لزملائي في الحداد على أرواح ​شهداء مصر​ من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر .. ربنا يحفظ بلدنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي وأصالة نصري تنعيان شهداء مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.