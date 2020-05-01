ميرنا وليد - بيروت - قبل يومين، فجعت الفنانة اللبنانية ​نجوى سلطان​ بوفاة شقيقها ربيع، الذي توفي جراء ذبحة قلبية، ونقل من بيروت إلى مسقط رأسه في دير القمر، حيث تمت الصلاة على روحه في كنيسة سيدة التلة، ووري الثرى بعد الصلاة، وقد اقتصر الحضور على العائلة الصغيرة والمقربين جداً، بسبب الظروف التي نمر بها في لبنان والعالم.

نجوى طلبت من اصدقائها ومحبيها أن يصلوا لشقيقها كل من منازلهم وأن يتمنوا له الرحمة، متمنية أن يمرّ هذا المصاب الأليم عليها وعلى عائلتها، وأن تكون خاتمة أحزانهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوى سلطان تبكي شقيقها ربيع بألم كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.