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وأوردت مادونا البالغة من العمر 61 سنة، في بيان على حسابها عبر إنستغرام، وتحدثت عن آخر مستجداتها مع حالة الحجر الصحي.
وأضافت أنها أجرت فحصا، خلال الآونة الأخيرة، ووجدت أن لديها أجساما مضادة.
وأشارت إلى أنها ستخرج غداً وستقود السيارة لمسافة طويلة وستفتح النافذة وستتنفس هواء وباء كوفيد 19″. ولم يُعرف ما إذا كانت مادونا قد عانت من أي أعراض من جراء إصابتها بفيروس كورونا، كما أنها لم تعرض دليلا أو فحصا يؤكد أنها طورت بالفعل تلك الأجسام المضادة.
وتجري عدد من الدول فحوص الأجسام المضادة لمعرفة الأشخاص الذين طوروا مناعة ضد الفيروس، لاسيما أن عددا كبيرا ممن تنتقل إليهم عدوى كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض.
وحذرت منظمة الصحة العالمية مراراً وتكراراً من فحوص الأجسام المضادة، موضحة أنه ليس ثمة دليل على أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا محصنون فعلا ضد إصابة ثانية.
وكانت مادونا قد أخضعت نفسها وأسرتها للحجر الصحي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وظلت تنشر مقاطع فيديو عبر إنستغرام حول يومياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مادونا تتحدى إجراءات “كورونا”: لدي أجسام مضادة ضد الفيروس التاجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.