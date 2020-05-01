مادونا تتحدى إجراءات “كورونا”: لدي أجسام مضادة ضد الفيروس التاجي

وأوردت مادونا البالغة من العمر 61 سنة، في بيان على حسابها عبر إنستغرام، وتحدثت عن آخر مستجداتها مع حالة الحجر الصحي.

وأضافت أنها أجرت فحصا، خلال الآونة الأخيرة، ووجدت أن لديها أجساما مضادة.

وأشارت إلى أنها ستخرج غداً وستقود السيارة لمسافة طويلة وستفتح النافذة وستتنفس هواء وباء كوفيد 19″. ولم يُعرف ما إذا كانت مادونا قد عانت من أي أعراض من جراء إصابتها بفيروس كورونا، كما أنها لم تعرض دليلا أو فحصا يؤكد أنها طورت بالفعل تلك الأجسام المضادة.

Advertisements

وتجري عدد من الدول فحوص الأجسام المضادة لمعرفة الأشخاص الذين طوروا مناعة ضد الفيروس، لاسيما أن عددا كبيرا ممن تنتقل إليهم عدوى كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض.

وحذرت منظمة الصحة العالمية مراراً وتكراراً من فحوص الأجسام المضادة، موضحة أنه ليس ثمة دليل على أن الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا محصنون فعلا ضد إصابة ثانية.

وكانت مادونا قد أخضعت نفسها وأسرتها للحجر الصحي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وظلت تنشر مقاطع فيديو عبر إنستغرام حول يومياتها.