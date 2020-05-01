القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم يستطع نجم الكوميديا حمدي الميرغني السيطرة على أعصابه خلال حلقة الليلة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدِّمه الفنان رامز جلال على قناة "إم بي سي مصر"، خلال الموسم الرمضاني الحالي.
وصدرت تجاوزات لفظية من الميرغني، إذ انتابته حالة من الذعر، خصوصاً عندما أخرج رامز جلال الثعبان من صندوق بلاستيكي، وتوقعه بإغراقه داخل حوض ماء مع إعلانه عدم إجادته السباحة.
ووجه الميرغني تحذيراً لرامز من أنَّه سيأتي يوم ويخسر فيه أصدقاءه بسبب هذه المقالب، قائلاً "صدقني هتخسر أصحابك"، وسط ضحكات رامز، كما تخلل الحلقة قوله" كفاية بقى، طلعت عين أبونا".
وانتقد رامز الانتشار الكبير لحمدي الميرغني على الساحة الفنية وأنه لا ينتقي أدواره بشكل سليم، وهو ما رد عليه الميرغني بقوله إنَّ معظم هذه الأدوار يظهر فيها كضيف شرف.
وتعد هذه المرة الثانية التي يقع حمدي الميرغني فريسة لمقلب رامز جلال، إذ كانت الأولى عام 2017 خلال برنامج "رامز تحت الأرض"، وبدا أيضاً في شدة الذعر وقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر ثعبان رامز جلال يُفقِد حمدي الميرغني أعصابه: هتخسر أصحابك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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