كلثوم النازي لـ"الخليج 365": أحلم بالوقوف أمام 3 ممثلين مصريين

ما زالت الفنانة المغربية الشابة كلثوم النازي تترقب ردود الفعل حول فيلمها الكوميدي الجديد "فيفتي فيفتي"، الذي شاركت في بطولته أمام نجم الكوميديا عبدالله فركوس والفنانة فضيلة بن موسى، وعُرِض مساء الخميس على شاشة التليفزيون المغربي.

وقالت كلثوم النازي لـ"الخليج 365": "تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رب أسرة فقيرة يكتشف فجأة أن مليار درهم دخلت حسابه البنكي عن طريق الخطأ، فتتغير حياة الأسرة، ويبدأ كل فرد في الأسرة في التفكير في تحقيق أحلامه من خلال الثروة التي هبطت عليهم".





وأضافت: "أجسد شخصية (صوفيا) ابنة الفنان عبدالله فركوس والفنانة فضيلة بن موسى، وحلمها الوحيد أن تشتري حذاء بكعب عالٍ وحقيبة، وهي فتاة ساذجة وخجولة جداً ومعقدة، ولا تعرف أي شيء عن الزواج، لدرجة أنها تمنع زوجها من أن يمسك يدها، وبسبب عقدتها تترك بيت الزوجية وتعود إلى بيت أسرتها، والفيلم مليء بالمواقف الكوميدية".

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وأشارت إلى أن ردود الفعل التي وصلتها حول الفيلم كانت رائعة، سواء من زملائها الفنانين أو الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهة الشكر للمخرج علي الطاهيري والنجم عبدالله فركوس لأنهما أتاحا لها هذه الفرصة المهمة في مشوارها الفني.





وأوضحت أنها تجد نفسها في الأدوار الكوميدية، خاصة أنها حققت نجاحاً كبيراً من خلالها، وشاركت في أعمال كوميدية مع نجوم كبار مثل حسن الفد، مشيرة إلى أنها كانت تحضر لأكثر من مشروع فني لكن كل المشروعات توقفت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابعت: "لدي أحلام كبيرة في عالم الفن، في مقدمتها أن أشارك في أعمال مصرية، وأن أتعاون مع نجوم الكوميديا المصريين مثل أحمد حلمي ومحمد سعد ومحمد هنيدي، وسأبذل كل جهدي من أجل تحقيق هذا الحلم الغالي بالنسبة لي".



