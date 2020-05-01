المغرب يسجل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/5/1 08:33 م بتوقيت أبوظبي
أعلن المغرب، الجمعة، عن تسجيل 146 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4569 إصابة
وذكرت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 32437 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 171 حالة.
وتم تسجيل 99 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1083 حالة.
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