مايا دياب تتعرض للتعنيف

توالت التقارير التي تشير إلى ارتفاع حاد في حالات العنف المنزلي ضد النساء في أماكن مختلفة حول العالم، وذلك مع إجراءات الإغلاق التي تتخذها دول عدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبهدف نشر التوعية وللحد من العنف، دشنت النجمة مايا دياب “تحدي أبعاد” المنظمة التي تعمل على مكافحة العنف ضد النساء.

أطلت مايا بفيديو متحدثة للمتابعين عبر لغة الاشارات، طالبة من أي امرأة او طفل أو أي شخص يعانون من العنف المنزلي، للتبليغ عن العنف والمنظمة ستساعدهم.

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اللافت في آخر الفيديو تعرض مايا للعنف حيث حاول أحد الاشخاص خنقها، إلا انها تتمرد عليه وتكمل رسالتها.

كتبت مايا: “إذا كنتِ ضحية العنف المنزلي أو طفل يتم تعنيفه من عائلته أو تعلمين بتعنيف أحد الاشخاص، لا تترددي واتصلي عل رقم ٨١٧٨٨١٧٨ ٠٠٩٦١”.

وكانت “منظمة أبعاد” قد قامت بحملة الكترونية، دعت من خلالها للتضامن مع النساء المعنفات المحتجزات في منازلهن التزاماً بإجراءات الحجر المنزلي، وذلك بعدما زادت البلاغات عما يتعرضن له عبر الخط الساخن المخصص للقوى الأمنية (1745) إلى نسبة 100% حيث دعت المنظمة منذ أيام إلى الوقوف على شرفات المنازل، وكتابة رقم الدعم الذي خصصته المنظمة للتبليغ عن العنف على أي قطعة قماش (81788178). وتحت شعار “الحجر لسلامتك مش للتعدي عليك واهانتك” و”#حجر_مش_حجز”.