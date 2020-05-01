زوج مروة سالم يسخر من صورتها بعد الولادة..والجمهور غاضب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرض الناقد الفني السعودي محمد سلامة، لموجة كبيرة من السخرية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة لزوجته الفنانة والإعلامية السعودية ذات الأصول اليمنية مروة سالم، من المستشفى عقب ولادتها مباشرة.

وشارك زوج مروة سالم متابعيه الصورة عبر حسابه بموقع تويتر، معلقاً عليها بالقول: "ولدت مروة سالم"، ثم أتبع ذلك بتعليق آخر كتب فيه: "رغم حبّي الجم لزوجتي.. إلا أني لأ أنصح بالإنجاب إلا للضرورة"، وهو الأمر الذي شكّل العديد من ردود الفعل السلبية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تداول الصورة بشكل فيروسي، وأثارت العديد من التعليقات والردود التي غلب عليها طابع السخرية، ووجد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان الأجدر به عدم الكشف عن صورة لزوجته في هذه الحالة المتعبة بسبب الحمل، إذ قال أحدهم: "طيب كان خليتها تتزبط بعدين تنزل صورتها .. و الصورة العفوية الحلوة هذي احتفظ بها لكم".

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وعلق آخر: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض"، وكتب مستخدم ساخرا: "لو تحمس شوية صورها وهي تولد".

وكانت مروة سالم محط جدل في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد ظهورها في مقطع فيديو جريء مع زوجها، وهي تقول: "انتظرونا بعد شوية في الدراعة وتمنوا لنا الحظ السعيد والله أجواء البوليفارد تشعرنا وكأننا في باريس وليس الرياض"، وأثناء ذلك طبع زوجها قبلة على خديها بشكل استفز بعض المتابعين، وما أن انتشر الفيديو على صفحات السوشال ميديا حتى انهال عليهما الهجوم من المتابعين واصفين المشهد بغير اللائق.

وأعلنت مروة سالم مؤخرا عن جنس جنينها الأول، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر إنستغرام، حيث ظهرت وهي تمسك بالونة كتب عليها "Boy or Girl"، لتؤكد بعد ذلك أنها تنتظر مولودة "أنثى"، وأرفقت الفيديو بتعليق قالت فيه: "It’s a girl #بنوتة_قلبي"، وأضافت: "يارب هون عليا ما تبقى من حملي.".

وكانت مروة سالم قد احتفلت بزفافها إلى محمد سلامة في أبريل/نيسان عام 2018، وذلك في حفل كبير أقيم في فندق "ماريوت الزمالك" في القاهرة.