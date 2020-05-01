محمد رمضان يطالب بحل مشكلة مسلسل "البرنس".. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طالب الفنان المصري محمد رمضان، قناة "إم بي سي" مصر، وتطبيق "شاهد" التابع لها، بحل المشكلة التي واجهت بعض المتابعين ومنعتهم من متابعة مسلسله "البرنس"، والذي يخوض به السباق الرمضاني الحالي.

البداية جاءت عندما استغاث مواطن مصري يدعى لؤي زاهي، بالفنان محمد رمضان، من خلال حسابه على تويتر، طالبًا منه سرعة التدخل لحل مشكلة تواجهه مع تطبيق "شاهد"، الذي تعرض عليه مسلسلات السباق الرمضاني، مشتكيًا عدم عرضهم الحلقة السابعة من مسلسل "البرنس" الذي يخوض بطولته "رمضان"، وذلك رغم الاشتراك في التطبيق.

وبعث المواطن شكواه لـ"رمضان" على تويتر، قائلاً: "يا محمد رمضان تطبيق شاهد نصبوا علينا اشتركنا عشان نحضرك وحضرنا 6 حلقات والحلقة السابعة قالولنا غير متوفر في بلدك.. تدخل ارجوك".

وسريعًا رد محمد رمضان على شكوى المواطن، طالبًا من القائمين على شبكة "شاهد" التدخل فورا، قائلاً: "رجاءً من الكيان المحترم الكبير إم بي سي، وتطبيق شاهد حل مشكلة عرض البرنس في أسرع وقت".

وتفاعل المغردون مع شكوى المواطن، وتدخل رمضان للحل، وقال بعضهم: "يا محمد شوف لنا حل والله نحب مسلسلاتك الجميلة"، و"أنا من الحلقة الثانية قالولي نفس الشيء بس أشوفها من قوقل ما أفوت لك حلقة"، و"لو سمحت أنا عايز أشوف الحلقة مش عارف أشوف الحلقة على شاهد نت أرجو حضرتكوا تحلوا مشكلة العطل".

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ورد حساب تطبيق "شاهد" عبر تويتر، على التغريدة بالقول: "منقدرش علي زعلك ولا زعل حبايبك يا نمبر وان .. بس الإقبال على التطبيق والموقع في وقت حلقة البرنس بيبقى خرافي .. ثقة في الله المشكلة اتحلت".

وكانت الحلقة السابعة من مسلسل البرنس قد أثارت حالة من الجدل والسخرية بسبب المشهد الذي يظهر فيه رمان وجهاز تخطيط القلب على ذراعه، بدلا من قلبه، وهو ما أثار الجدل، حيث بدأ رواد موقع تويتر، في تداول صور المشهد الذي ظهر فيه وانهالت عليه التعليقات الساخرة.

يُذكر أن محمد رمضان انتهى من تصوير مسلسل البرنس قبل أيام من عرضه في رمضان. "البرنس" مسلسل اجتماعي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية، ويقود الملحمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.