ريام كفارنة: صورنا "سوق الحرير"في ظروف صعبة.. وهذا ما أفعله بالحجر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة السورية الشابة ريام كفارنة، عن سعادتها بحضورها في مسلسل "سوق الحرير"، وهو من تأليف حنان مهرجي وإخراج الأخوين مؤمن وبسام الملا وإنتاج شركة ميسلون والذي يعرض في شهر رمضان الجاري.

وقالت كفارنة في فيديو خاص بـ "فوشيا" إنها تؤدي في العمل شخصية "عفيفة" وهي سيدة مختلفة عن النماذج المعتادة في أعمال البيئة لديها طموحات وأحلام كبيرة، تتمتع بثقافة ومتعلمة وتسعى إلى صنع مستقبلها الخاص بقرارها ورغبتها، مضيفةً أنها ستشهد تطورات كبيرة على صعيد الأحداث خلال الحلقات المقبلة في الجزء الأول وفي الأجزاء الأخرى.

ووجهت كفارنة تحيتها وشكرها عبر "فوشيا" لنجمات العمل وعلى رأسهن كاريس بشار وقمر خلف ونادين تحسين بك اللواتي عملن على احتوائها والتعامل مع حضورها بينهن بمنتهى الرقي خاصة وأن التصوير تم في ظروف صعبة من ناحية برودة الطقس.

"شارع شيكاغو"

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وحول مشاركتها في مسلسل "شارع شيكاغو" تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج قبنض ميديا قالت كفارنة إنها حزنت لتوقف التصوير بسبب الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. مبينة أنها أنهت تصوير جزء كبير من مشاهدها متمنية عرضه خلال الفترة المقبلة، منوهة إلى أن شخصيتها فيه تختلف كثيراً عن أعمالها السابقة التي قدمتها.

وحول تأثير كورونا على أعمالها بجانب "شارع شيكاغو" قالت إنه وبعدما تم الانتهاء من تصوير فيلم "البحث عن جولييت" للمخرج زهير قنوع تم تأجيل افتتاح الفيلم بعد الإجراءات الوقائية المتبعة. أما تأثيره على صعيد حياتها الشخصية فقد آلمها في البداية وأزعجها أمر الحجر المنزلي قبل أن تبدأ التأقلم مع الحالة العامة في كل دول العالم، وتفهم الأمر ومحاولة علاجه مع نفسها بعيداً عن التوتر، حيث باتت تقضي وقتها في تناول الطعام وهو أكثر ما تقوم به إلى جانب مشاهدة الدراما التلفزيونية وبعض الأفلام السينمائية.

عائلة فنية

الفنانة ريام كفارنة هي ابنة الفنان والمخرج هشام كفارنة تحدثت إلى "فوشيا" عن دور عائلتها في نجاحها، ودعمها ومساندتها معتبرة نفسها صاحبة حظ لوجودها ضمن هذه الأسرة. وقالت إن دخول مجال الفن كان قرارها لذلك درست واجتهدت على نفسها، مع دعم وتشجيع عائلتها لتحقيق ما تطمح إليه في هذا المجال.