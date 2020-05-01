ديانا كرزون: سأتزوج دون زفاف لهذا السبب! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرحت المطربة الأردنية ديانا كرزون، بأنه في حالة استمرار غلق صالات الأفراح بسبب فيروس كورونا لنهاية العام، والتزام الجميع بالحجر المنزلي، فإنها ستتزوج بدون زفاف وحفل كبير، وسيقتصر حفل زفافها حينها على حضور أقرب الأقربين فقط.

وقالت كرزون، خلال لقائها ببرنامج "سهرتنا في بيتك"، على قناة النجاح الفلسطينية: "لو إجت الظروف وضغطتنا زيادة عن اللزوم من هون لآخر السنة ما راح يكون في اختلاط ليقدروا يفتحوا صالات الأفراح أو التجمعات".

وتابعت كرزون: "بعتقد إنه راح أتزوج من غير فرح كبير في حال هذه الظروف واستمرار تواجدنا في الحجر المنزلي .. بس أول ما تفتح الصالات بعتقد ممكن أعيد عمل عرس".

ونصحت كرزون، المواطنين بضرورة مراعاة الظروف الحياتية في ظل هذه الأزمة، التي ليست على بلد واحد بل هي أزمة عالم، قائلة: "هذه أول مرة بتاريخي الفني على مدار السبعة عشر عاما الماضية بقعد أنا وأهلي هالفترة من دون ما نطلع حتى من باب البيت".

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، قد احتفلت في نهاية فبراير الماضي بحفل خطوبتها على الإعلامي معاذ العمري ضمن الأصول الأردنية التقليدية.

ونقلت وقتها شقيقة ديانا، زين كرزون، أجواء التحضيرات ما قبل الفرح واستعدادات العروس لحظة بلحظة، وصولاً إلى إطلالة شقيقتها الجميلة وأجواء الاحتفالات، بما فيها اللحظات الخاصة التي جمعت ديانا بوالدتها وأفرد عائلتها.

وعلقت وقتها ديانا كرزون قائلة: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تمت الجاهة والخطوبة في هذه الليلة المباركة، أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير، اللهم لك الحمد 28/2/2020".

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وبعد ذلك خرجت كرزون في مكالمة هاتفية على الهواء مع الإعلامي معاذ العمري عبر إذاعة "ميلودي الأردن"، قائلة: "حاولنا أن نخفي الخبر إلى يوم الجمعة القادم حتى نعلن عنه معا لكن أصدقاءنا وزملاءنا من سعادتهم بالخبر بدؤوا بالمباركات وقاموا بنشر الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي واشكرهم على هذا الحب، ويا رب يتمم على خير".

وقدمت بعدها ديانا كرزون الشكر والتقدير لكل من وجه لها رسائل التهنئة بمناسبة خطوبتها على الإعلامي معاذ العمري والذي فاجأت فيه الوسطين الفني والإعلامي الأردني.