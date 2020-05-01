عامر خان يبتكر حيلة ذكية لمساعدة المحتاجين.. تعرفي على التفاصيل‎

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر الفنان الهندي الشهير عامر خان مساعدة المحتاجين في بلده في ظل الظروف السيئة التي تعيشها الدول بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتسببه بخسارة العديد من أعمالهم ومصادر رزقهم لالتزامهم بالحجر الصحي.

ولتصل المساعدات لمن يستحقها بالفعل لجأ خان إلى حيلة غريبة، حيث قام بتوزيع كيلو طحين على كل أسرة، إلا ان المفاجأة كانت بوجود مبلغ 15 ألف روبية داخل كل كيس.

ونشر أحد الشباب عبر حسابه في إنستغرام صور أكياس الطحين، ليثني على ما قام به الفنان الهندي والذي ضمن بهذه الحيلة البسيطة وصول الأموال لمستحقيها حيث لم يتهافت على أكياس الطحين سوى من يحتاجه.

وتفاعل جمهور الفنان بالوطن العربي مع ما قام به وطريقته بتوزيع النقود للمحتاجين، مؤكدين ان حيلته ذكية جدًا.

ولد عامر خان في مارس 1965 من عائلة مسلمة، حاز على بطولة الهند مرتين على التوالي في الشطرنج قبل دخوله للتمثيل، كلف ان يكون سفير لعبة الشطرنج في الهند ورفض لأسباب لم يفصح عنها ودخل قائمة أفضل 100 شخصية في العالم سنة 2012 حسب مجلة تايم.

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وتزوج خان خلال فترة فيلم "كايمت سي كايمت تاك" من رينا دوتا. وأنجب منها طفلان، ابن اسمه جنيد وابنة تُدعي إيرا. كانت رينا تعمل لفترة وجيزة في مهنة خان، عندما عملت كمنتجة لفيلم لاجان.

إلا أنهما انفصلا عام 2002 بعدما علمت أنه على علاقة بكاتبة إنجليزية اسمها جيسيكا هاينس، مُنهياً زواجاً استمر لمدة 15 سنة، مع تولي رينا حضانة كلا الطفلين.

في 28 ديسمبر 2005، تزوج من كيران راو التي كانت مخرجة مساعدة للمخرج أشتوش جاواريكر أثناء تصوير لاجان.

بالرغم من ترشيحه عدة مرات، لم يحضر خان أيا من مراسم تسليم جوائز الأفلام الهندية حيث يشعر "أن جوائز السينما الهندية تفتقر إلى المصداقية".

تم دعوة خان في عام 2007 ليصبح لديه تمثال من الشمع في متحف مدام توسو في لندن. ولكن رفض خان موضحا، "أنه ليس بالأمر المهم بالنسبة لي، سوف يشاهد الناس أفلامي إذا كانوا يريدون. أيضا، لا أستطيع التعامل مع أشياء كثيرة، لدي طاقة فقط لذلك القدر."