شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمل حجازى: تمارين يومية لمحاربة الفاسدين فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة اللبنانية أمل حجازى على مشاركة جمهورها "فيديو" خلال ممارستها التمارين الرياضية، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "تمارين يومية لمحاربة الفاسدين في لبنان".

وظهرت المطربة اللبنانية، أمل حجازى، خلال قيامها تمارين الملاكمة في منزلها، والتي أثارت إعجاب جمهورها، كتبت إحدى مواطنيها في لبنان: "الله يقويكي ويسعد قلبك"، وغرد آخر يدعى نجيب: "ربنا ينصركم".





وكانت الفنانة اللبنانية المعتزلة أمل حجازى دعت من يريد الحج والعمرة هذا العام، إلى الطواف إلى بيوت الفقراء، فى ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التى تشهدها دول العالم أجمع بسبب تفشى وباء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وانقطاع سبل المعيشة الرئيسية عن الكثيرين بسبب الجلوس من العمل، قائلة عبر حسابها على تويتر: "من يريد الحج والعمرة هذا العام فليطوف حول بيوت الفقراء".

وتحرص أمل حجازى على مشاركة جمهورها صورا من حياتها اليومية ومواقف مع أولادها ورحلاتها، والرد على متابعيها الذين يحرصون على معرفة من أين تشترى ملابس المحجبات، حيث إنها دائما تظهر بإطلالات فى قمة الرقة والجمال، كما أنها دائما متجددة فى طريقة لفة طرحة حجابها والاستايل التى ترتديه، وتواكب كل خطوط الموضة.

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كما أدت أمل حجازى مناسك فريضة الحج العام الماضى، وشاركت الفنانة جمهورها بمقطع فيديو لها عبر حسابها على إنستجرام وظهرت وهى ترتدى ملابس الإحرام، مطالبة من الجميع مسامحتها.

وقالت أمل حجازى فى الفیديو: "أطلب من كل إنسان أخطأت بحقه يسامحنى، بشكرك يا رب على النعمة اللى أنعمت بها عليا، ومقصرة شو ما بعمل معك، لأن اللي عطیتني ياه شى كتیر كبیر".

واستكملت أمل حجازي حديثها وهى تبكى "بدال ماكون واقفة على مسرح فى هذا اليوم سأكون واقفة بین إيديك، بین إيدين رحمتك على جبل عرفة، يا رب تقبل منى ومن كل الحجاج، لبیك اللهم لبیك، لبیك لا شريك لك لبیك".

يشار أن أمل حجازى، ارتدت الجباب واعتزلت الفن منذ عام، كما ابتعدت عن الساحة الغنائية وتقدم أغانى دينية فقط، وطرحت أكثر من أغنية دينية منها أغنية بعنوان "لبيك اللهم لبيك وحجابك تاج".