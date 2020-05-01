شكرا لقرائتكم خبر عن قالولى فى جملة واضحة حط فيها اسم مصر.. هنا الزاهد فى فيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو جديد لها من إحدى مشاركتها في تطبيق تيك توك، واستخدامها أغنية "تحيا مصر" للمطرب أحمد جمال.

ونشرت هنا الزاهد مقطع الفيديو الذي جسدت فيه الأغنية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والذي سرعان ما حصد أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال دقائق.

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يشار إلى أن هنا الزاهد قدمت مؤخرا برنامج "هزر فزر"، الذى شهد مشاركة عدد كبير من النجوم، الذين ينقسمون إلى فريقين فى كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتى يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.وتخوض هنا الزاهد بـ"هزر فزر" تجربتها الأولى فى تقديم البرنامج التليفزيونية، مستغلة غيابها عن دراما رمضان المقبل





ومن أبرز ضيوف البرنامج الفنان أحمد فهمى وأكرم حسنى وماجد المصرى وعمرو وهبة ونسرين أمين ومى سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ماجد المصرى وفاء عامر وأتين عامر ونسرين طافش وميرهان حسين ومينا عطا ومحمد شاهين وأحمد الشيخ وكريم عفيفى وياسر الطوبجى ورشا مهدى وهبة الأباصيرى وسامح حسين ودينا وايمان السيد وسليمان عيد وإدوارد.