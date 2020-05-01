شكرا لقرائتكم خبر عن حفظ الله مصر ورجالها وأهلها.. هكذا نعت أصالة شهداء القوات المسلحة فى بئر العبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة السورية أصالة نصري على نعى شهداء القوات المسلحة الذي استشهدوا أمس، إثر انفجار عبوة ناسفة في بئر العبد، بحسب ما أعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، لتنضم لقائمة الفنانين الذي حرصوا على نعى الشهداء.

ونشرت اصالة صورة للعلم المصري، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، كتبت: "الله يرحم شهداءنا وصبّر قلوب أهلهم وألهمهم الصّبر والسلوان.. حفظ الله مصر ورجالها وأهلها اللهمّ آمين".

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وكان آسر ياسين نشر صورة خلال أدائه التحية إلى الشهداء وعلق قائلاً: "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم.. بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق!.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر".



أصالة

وحرص عدد من الفنانين على نعى رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا بشمال سيناء، والذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن والدفاع على أرض مصر الغالية، منهم الفنان إمير كرارة ومحمد هنيدى ومحمد إمام وداليا البحيرى وأشرف عبد الباقى، كما نعت أسرة مسلسل الاختيار شهداء الوطن فى سيناء.