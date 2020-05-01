شكرا لقرائتكم خبر عن داوين جونسون يحاول إقناع طفلته بشخصيته فى فيلم Moana بعد 3978 محاولة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي داوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو من محاولاته مع طفلته لإقناعها بأنه صاحب الأداء الصوتي لشخصية Moana فى فيلم الأنميشن الشهير الذى عرض عام 2016.

ونشر ذا روك، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، أثناء محاولاته إقناع طفلته وهو يقوم بغناء أغنية “You’re Welcome التى طرحت فى الفيلم آنذاك، وهي ترفض تصديق بأن والدها هو صاحب الأداء الصوتي للشخصية.

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وقال جونسون على الفيديو الذي حصد مئات الآلاف من المشاهدات خلال دقائق قليلة: "نستمع لأغنية “You’re Welcome من فيلم MOANA، للمرة الـ 3978، وتيا ترفض التصديق بأن والدها هو ماوي في الشخصية الحقيقة".



ذا روك وطفلته



ذا روك

وفى سياق أخر يحضر النجم داوين جونسون الشهير بـ"ذا روك" لفيلمه الجديد" Black Adam " بتدريبات شاقة نالت إعجاب جمهوره على السوشيال ميديا، والمقرر عرضه فى 20 ديسمبر 2021، وذلك بعد نجاح فيلمه Jumanji: The Next Level، حيث وصلت إيراداته إلى 489 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى وذلك منذ عرضه فى 13 ديسمبر الماضى بعدد من الدول العربية الأجنبية.

يذكر أنه قد وصلت إيرادات فيلم الأكشن والكوميديا Jumanji: The Next Level، إلى 489 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى وذلك منذ عرضه فى 13 ديسمبر الماضى بعدد من الدول العربية الأجنبية وشارك فى بطولته عدد من النجوم، أبرزهم الصخرة دواين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، وانضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.