شكرا لقرائتكم خبر عن رجالة طليق داليا البحيرى يحتجزون عادل إمام باسلاح فى ثامن حلقات" فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 8 من مسلسل الزعيم عادل إمام " فلانتينو"، احتجاز عادل إمام من قبل فاندام وباتمان رجالة طليق داليا البحيري، حيث رفعا عليه الأسلحة البيضاء لمنعه من الهرب وذلك بعدما قامت جارة داليا البحيرى بإبلاغهما عن مكانه ولم يستطيع عادل إمام وحمدي المرغني التصرف بسبب نفاد شحن بطارية هواتفهما المحمولة.

وفي ذلك الحين قامت دلال عبد العزيز زوجة عادل إمام بالمسلسل بالبحث عنه مستعينة بالشرطة ولكن لأن فترة غيابه ليست طويلة أخطروها أن هذا يكون دورهم فى حالة غيابه فترة تستحق القلق، فاستعانت بصديقه سمير صبرى.

وشهدت الحلقة الثامنة تعرض أحمد فريد زوج رانيا محمود ياسين المدرسة بمدارس فلانتينو لوعكة صحية بعدما شعر بصداع شديد سقط علي أثره أمام المستشفي التي يعمل بها.

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يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يُعرض على قناة dmc يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة فى الـ 6:30 مساء. ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.



