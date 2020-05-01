شكرا لقرائتكم خبر عن نضارتين غير بعض.. زينة رضا فى جولة جديدة بسيارتها فى عز الضهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة زينة رضا متابعيها وجمهورها، بصور جديد لها اثناء تجولها بسيارتها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهرت زينة في الصور التي نشرتها وهي ترتدى نظارتين للشمس مختلفين عن بعضهما في نفس الصور التي التقطتها داخل السيارة، مع استخدامها لفتلر سناب شات في تغير ملامح وألوان الصور.

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وتشارك زينة فى السباق الرمضانى مسلسل "جمع سالم" ويناقش المسلسل فى إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية.

مسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد، ويشارك في بطولته: دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتدور الأحداث في سياق درامي اجتماعي حول فكرة "التبني" والعلاقات الأسرية.



زينة رضا 1



زينة رضا

يذكر أن آخر أعمال زينة في الدراما مسلسل "ممنوع الاقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحي، وتأليف محمد الصفتي، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحي عبدالوهاب ونسرين أمين، ومي القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير، وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.