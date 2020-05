شكرا لقرائتكم خبر عن سام كلافلن يستعيد ذكريات فيلمه Me Before You بصورة لعضلات البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي سام كلافلن على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة له من كواليس تصوير فيلمه Me Before You، الذي شاركته في دور البطولة النجمة العالمية أميليا كلارك، وتم طرحه العام الماضي في دور العرض السينمائى. وظهر كلافلن في الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع الصور إنستجرام، وهو يستعرض عضلات بطنه البارزة ولحيته الطويلة في كواليس تصوير فيلمه Me Before You. Advertisements وتدور أحداث فيلم "Me Before You" حول شابة تعمل فى أحد المتاجر، تعيش حياتها التى تعرفها من عدد خطواتها إلى محطة الأتوبيس وصولًا إلى صعوبة قبولها حب صديقها (باتريك)، ولكنها لم تكن تتوقع طردها من العمل، وعلى الجانب الآخر تقع حادثة دراجة نارية للشاب (ويل تراينور) تمنعه عن القيام بكل ما اعتاد عليه فى السابق، يقترب عالماهما معًا لتزيد حياة كل واحد منهما بهجة وسعادة على غير المنتظر بقربه من الآخر. فيلم "Me Before You" من إخراج ثيا شاروك، وتأليف جوجو موياس، وبطولة تشارلز دانس، جانيت ماكتير، سام كلافلن، إميليا كلارك، فانيسا كيربى، ليلى ترافيرس.

وظهر النجم العالمي سام كلافلن، في الموسم الخامس من مسلسل العصابات البريطانية Peaky Blinders، والذي جسد فيه شخصية موزسلي، ومن المقرر ان يستكمل تصوير الموسم السادس القادم في عام 2021 عبر شبكة قنوات نتفليكس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سام كلافلن يستعيد ذكريات فيلمه Me Before You بصورة لعضلات البطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.