شكرا لقرائتكم خبر عن من الفتوة لـ عمر ودياب.. هكذا ظهر سليمان عيد فى سابع أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الأمس الظهور الأول للفنان سليمان عيد خلال أحداث عملين دفعة واحدة فى دراما رمضان، وذلك بعدما شهد مسلسل عمر ودياب على ظهوره كضيف شرف خلال الأحداث الذى لعب فيها دور صديق خال (على ربيع)، ولعب شخصية موظف فى شركة بترول يمنح الفرصة لكل من عمر ودياب للعمل معه فى الشركة بعدما فقدا عملهما مؤخراً.

كما شهد مسلسل "الفتوة" الذى يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ظهوره فى نهاية الحلقة أيضاً، وذلك بعدما لعب شخصية أحد الأشخاص الذين يمروا أمام موكب الفتوة صابر (أحمد خليل) وهو يقف أمام ياسر جلال (حسن الجبالى)، ويطالب الأخير بضرورة التدخل كونه ابن فتوة الغلابة (أحمد الجبالى) الذى طالما وقف مع المحتاجين والغلابة فى وجه الظلم ممثلاً فى الفتوة صابر حيث قال موجهاً كلامه للفتوة: "مش بنحبك".

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم بجانب الفنان ياسر جلال هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وإنعام سالوسة.

في حين يقوم ببطولة مسلسل "عمر ودياب" الثنائي على ربيع ومصطفى خاطر، وذلك خلال عمل من إخراج معتز التوني وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.