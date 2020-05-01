شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل: أنا بقيت" ملطشة" محمد رمضان.. والناس كرهتنى أكتر من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ظهورها في خمس حلقات من أحداث مسلسل" البرنس"، نالت لقب شريرة الدراما الرمضانية الأولى لعام 2020 بكل جدارة، لدرجة أن الجماهير كانت سعيدة بعد أن نالت علقة ساخنة من النجم محمد رمضان أثناء أحداث الحلقة الثالثة، إنها الفنانة رحاب الجمل، والتى أعربت عن سعادتها البالغة بردود الفعل القوية التى تلقتها عن العمل بعد عرض حلقاته الأولى.

الفنانة رحاب الجمل، قالت فى بداية حديثها لـ"الخليج 365" ضاحكة: "أنقذونى من محمد رمضان للمرة الثانية يضربنى، وأصبحت ملطشة رمضان حيث كانت المرة الأولى في فيلم "عبده موتة".

وعن الشخصية التي تجسدها بالمسلسل وكره الناس لها، قالت رحاب الجمل : إنها توقعت منذ بداية الأمر كره الناس للشخصية، ولكن ليس بهذه البشاعة، معلقة : الجمهور أصبح يكرهنى أكتر من كورونا".

وأشارت الجمل إلى أن نجاح الدور ورد فعل الجمهور لم يأت من فراغ، وإنما جاء من وجود مخرج قوى مثل محمد سامى، وفريق عمل كل واحد منهم غول في مكانه لذلك كنت في مبارزة فنية تجعل كل واحد يخرج كل ما بداخله ليبدع في الدور.

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وأعربت "الجمل " عن سعادتها بالتعاون مع هؤلاء النجوم، وخاصة النجمة نجلاء بدر التي تعتبرها كائن ملائكى راقى، وأنها فازت بها فى هذا المسلسل، وعن أحداث دورها في الحلقات المقبلة، علقت قائلة :"اللى فات كان حمادة واللى جاى حمادة تانى خالص"، وانتظرو الصدمات في الحلقات المقبلة.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى