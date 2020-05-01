شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اعرف رأى إبراهيم نصر فى برامج المقالب بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم ابتعاد الفنان إبراهيم نصر عن الأعمال الفنية وبرامج المقالب منذ سنوات طويلة، إلا أنه سيظل محفوراً فى ذهن الجماهير، ومن الذكريات الجميلة التى نتذكرها خلال شهر رمضان، ومازال محافظًا على قدر كبير من رونقه وتألقه.

وكشف الفنان إبراهيم نصر فى مداخلة هاتفية بأحد البرامج التليفزيونية، عن رأيه فى برامج المقالب التى تعرض حالياً بأنه صعب عليه أن يقول رأيه قائلا: "صعب عليا إن ألوى دراع زميل ليا"، موضحاً أن الجمهور يرغب فى مشاهدة فن جميل ولا ترغب فيما يعرض حالياً من المقالب مؤكداً أن هناك برامج جعلت الأطفال يصابوا بشيزوفرينيا وأمراض وتخلف عقلى.

وتابع إبراهيم نصر صاحب أشهر برامج الكاميرا الخفية فى شهر رمضان، أنه مستعد للعودة مرة أخرى لنوعية برامجه لكن الظروف لا تسمح بذلك الأمر خاصة وأننا أصبحنا فى زمن كورونا، لافتاً إلى أن برنامج المقالب يكون مع الجماهير وليس الفنانين مشدداً على أن ما يحدث من برامج المقالب فى الوقت الحالى صعب للغاية.

وأوضح أن الشخصيات التى قدمها فى برنامجه الكاميرا الخفية كانت حقيقة ومن قلبه، وجميع الشخصيات التى ابتكرها كانت من داخله لذلك ظهرت للمشاهد بهذا الشكل واقتنع بها وأصبحت أيقونة فى عالم الفن.

Advertisements

ويشارك الفنان الكبير إبراهيم نصر فى فيلم "صاحب المقام" لآسر ياسين ويسرا وأمينة خليل، وبيومى فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

وظهر إبراهيم نصر فى رمضان قبل الماضى من خلال مسلسل "فوق السحاب"، والذى شارك فى بطولته هانى سلامة ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى ألفوس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز، وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وقدم العام قبل الماضى أيضا في فيلم "الكهف"، وشارك في بطولته كل من محمود عبد المغنى وماجد المصرى، ومى سليم وروجينا وإيهاب فهمى وصبرى عبد المنعم، وعايدة رياض، وإخراج أمير شوقى، وتأليف سامح سر الختم.